石破首相の後継を決める自民党総裁選が２２日に告示され、５氏が立候補を届け出た。午後１時から自民党本部で行われた所見表明演説会では、各候補が自身の政策や思いなどを発表した。小林氏「科学技術の振興で日本再生」最初に登壇した小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は、「頑張れば報われるという実感を現役世代が思えるような日本を作る」と語った。科学技術の振興を経済の強化につなげる必要性も強調し「日本再生と世界