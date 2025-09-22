新興企業による地域活性化をテーマにしたシンポジウム＝22日午後、徳島市日本政策金融公庫と徳島新聞社は22日、徳島市でスタートアップ（新興企業）による地域活性化をテーマにしたシンポジウムを開いた。講演した後藤田正純徳島県知事は「将来的に国内の人口が減少するため市場も減る」と国内需要の減少や経済活動の停滞に危機感を示し、新産業創出の必要性を訴えた。シンポジウムには、起業家育成を掲げ2023年に開校した私立