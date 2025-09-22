「サントリーカップ」（２２日、平和島）片岡大地（２９）＝東京・１１７期・Ｂ１＝が２２日の初日４Ｒで５コースから３着を確保。道中は４号艇の岸本隆（岡山）との接戦を制して「競り勝てて良かった。これはデカいですね」と笑みをこぼした。相棒は２連対率こそ平凡な７３号機だが「思い切って止める方向で調整をして良くなっています。伸びを求めたけど、逆に出足とかターン回りが良くなりました。しっかり水をつかんで押