気象庁は10月も全国的に暑さが続き真夏日になる日もあるとして引き続き熱中症に注意を呼びかけました。気象庁は10月から12月までの3カ月予報を発表しました。10月の気温は地球温暖化などの影響で全国的に平年よりも高く、最高気温が30度以上を観測する真夏日になる可能性もあり、熱中症に引き続き注意が必要です。11月の後半から急に気温が下がり、足早に冬に移り変わる可能性もあり、秋の期間は短くなりそうです。また、12月から2