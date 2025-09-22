元ものまねタレントで、人気ブロガーである小林礼奈さん（33歳）が、再婚と第二子妊娠を発表。ネットニュースを中心に大きな話題となり、祝福の声が多数あがっていた。そんな彼女に離婚してシングルマザーとして過ごした5年間の苦悩や、今回の喜びについて話を聞かせてもらった。 ◆誰も頼れない東京でワンオペ育児に限界を感じた以前取材させてもらった時は、都内で娘と2人暮らしだった小林さん。現在は新潟在住。移住したきっか