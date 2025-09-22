大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年10月22日記事は取材時の状況）＊＊＊少子高齢化が進む日本では、各地で「暴走する老人」がトラブルを起こすケースが増えている。都内某所でスーパーの店長を務める川上真司さん（仮名・35歳）は、老人が起こすトラブルに毎日のように遭遇していると