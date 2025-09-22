田中将大は日米通算200勝まであと1勝となっている（C）産経新聞社野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は日米通算200勝を前に足踏みが続く、巨人・田中将大のピッチングの課題に関して語る。巨人・田中将大がチームの勝利と自身の200勝達成に向けて必死にもがいている。【動画】中日主軸の細川を見逃し三振に、田中将大の気合の入った投球シーン9月21日の中日戦（バンテリン）