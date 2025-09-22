線状降水帯が北海道内で初めて発生した９月２１日の豪雨の影響で、運転を見合わせているＪＲ根室線では、線路の土砂の流出などが複数見つかったため、少なくとも来週末まで運転を見合わせるということです。ＪＲ北海道によりますと、２１日の豪雨の影響で、根室線の池田ー釧路駅間で線路下の土砂の流出や流木が堆積するなどの被害が複数見つかったことです。（ＪＲ北海道鉄道事業本部渡辺一也部長）「多くのところはいま現