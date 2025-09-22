ロッテは、キシリトールブランドから「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉」・「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉ファミリーボトル」を発売する。「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉」昨今、人流回復によりガム市場が伸長し、デンタルガム市場と共に、キシリトールブランドも好調で、前年比104％（インテージ SRI＋ ガムカテゴリ市場 全国全業態 推計販売規模（金額）2024