「PREMIUM 濃厚あいすまんじゅう」丸永製菓は10月20日、練乳をたっぷり使用した濃厚でコク深い味わいの新商品、「PREMIUM 濃厚あいすまんじゅう」を発売する。「PREMIUM 濃厚あいすまんじゅう」は、練乳をたっぷり使用したバニラアイスの中に小豆あんが入った、濃厚な味わいのアイスバー。バニラアイスはなめらかなくちどけで、練乳の濃厚さとミルクのコク深い味わいが口の中に広がる。中にはとろっと柔らかく、上品な甘さが美味し