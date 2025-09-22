災害の危険度が高まるとされる「線状降水帯」が９月２１日未明、北海道内で初めて発生しました。「線状降水帯」の発生により、豪雨や強風が吹き荒れ、道内の広い範囲に大きな爪痕を残しました。週末、２０日の夜から急激に雨や風が強まった道内。千歳市では２０日午後１０時５５分、道内で最も早く１０地区の１９４１世帯を対象に避難指示が発令されました。釧路地方や十勝地方に道内で初めてとなる「線状降水帯」が発生したのは２