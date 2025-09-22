五島市で、ツバキの実の収穫が最盛期を迎え、生産者らが作業に追われています。 今年は豊作となる “表年” で、例年の2倍のツバキの実がみのったそうです。 化粧品などを製造する『五島の椿』では、五島市富江町に約4ヘクタールの自社のツバキ農園を構え、1万本を育てています。 今年は豊作となる「表年」で、例年の2倍のツバキの実がみのり、今月初め頃から生産者らが “手摘み” で収穫作業を行っています。