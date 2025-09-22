◇パ・リーグ日本ハムーロッテ（2025年9月22日エスコンF）日本ハムの伊藤大海投手（28）が22日、ロッテ戦（エスコンF）に先発登板。7回2失点で降板し、自己最多15勝はお預けとなった。プロ5年目で初めて中4日で登板した右腕は、2回にロッテ打線につかまった。先頭は今季2本塁打を許すなど相性の悪いソト。カウント1−1からの3球目、13号ソロを右中間に運ばれた。さらに3連打を浴びて1点を失った。3回、4回と3人で斬り