クロスボウ（警察庁提供）兵庫県宝塚市の住宅で2020年6月、家族ら4人がクロスボウ（洋弓銃）で撃たれ3人が死亡、1人が負傷した事件で、殺人と殺人未遂の罪で起訴された野津英滉被告（28）の裁判員裁判が25日に始まる。被告は逮捕後に「家族全員を殺すつもりだった」と供述したとされ、裁判では責任能力の程度が争われる見通し。詳しい動機が語られるかどうか注目される。引き金を引いて装填された矢を発射するクロスボウ。和弓