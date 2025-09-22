スズキは２２日、車両などに使うエンブレムのデザインを２２年ぶりに刷新すると発表した。従来の立体感のあるエンブレムから平面的なデザインに変更する。従来のエンブレムは２００３年に発売された３代目「ワゴンＲ」以降、２０年以上使用してきた。ただ最近ではスマートフォンなどの小型画面で、シンプルなデザインの方が認識されやすいため、今回変更することにした。エンブレムの製法についても、従来のメッキ加工からシ