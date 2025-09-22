滋賀県東近江市でスポーツスクールなどを運営する一般社団法人「ＪＹＵＹＯＮ１４（ジューヨン）ＡＣＡＤＥＭＹ（アカデミー）」などが来春、障害児のサッカーリーグを国内で初めて創設する。発起人の一人で、同法人が運営するスポーツ少年団「東近江ＦＣレジリエンス」代表の高橋平さん（４６）は「障害児らが、やりたいスポーツを諦めている現状を知ってほしい」と新リーグにかける思いを語る。（香山優真）高橋さんは１２年