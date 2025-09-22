〈青木会長「当社の商品がスタンダードとなり世界に羽ばたいていくこと確信」〉マルコメのグループ会社かねさ(青森市)は9月18日、「かねさ顆粒みそ工場」の竣工式･開業式を行った。みその生産ラインを備えた梵珠(ぼんじゅ)工場、顆粒みそ(パラミソ)を製造するパラミソ工場に次ぐ、第3の工場となる。これにより顆粒みその年間生産量は約800tとなり、現在の2倍相当の1億食まで増産する予定だ。新工場は、顆粒みその独自生産ラインが