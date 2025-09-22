元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が21日に自身のアメブロを更新。大相撲の解説後に元大関・貴景勝の湊川親方が訪れたことを報告した。【画像】 花田虎上の妻、大きくなった娘たちとの家族ショットこの日、花田は「八日目の今日は我々4人でお送りしました 玉ノ井親方とダブル解説でしたが楽しんでいただけましたでしょうか」と相撲解説を務めたことを明かした。続けて「終わってからNHKの方で解説していた貴景勝の湊川親方