◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が出場選手登録された。右けい骨の骨挫傷で４月中旬に離脱してから約５か月ぶりの復帰。「アドレナリンも出るし、大丈夫だと思う。（調子は）いいんじゃないですかね。普通くらいまで上がっていると思う」と、試合前のフリー打撃で豪快なフルスイングを披露した。優勝争いの要所での復帰に「久しぶりにドキドキしながら家