自分だって子どもの頃があったはずなのに、大人になるとどうして子どもの発想に驚いてしまうのでしょう？7歳の男の子・ココア兄と生後5カ月の女の子・チョコちゃんの日常を発信しているアカウント「チョコちゃん＆ココア兄の日常」（@iam_choc745）がInstagramに投稿したある動画が話題になっています。ココア兄はチョコちゃんのために、自らベビージムを工作。しかも、このベビージムは彼が何本ものストローを材料に自作し