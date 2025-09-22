「7キロくらい痩せたって言ってたかな」──2025年9月18日未明放送のラジオ番組『木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき』（TBSラジオ）で、「とんねるず」石橋貴明（63）と食事をしたときの様子を語った「おぎやはぎ」の矢作兼（54）。【写真】「右腕には採血の痕も…」石橋貴明のホッソリ姿の現在。他、おぎやはぎ・有吉弘行ら豪華メンバーが勢揃いとなった石橋の誕生日会の様子なども相方の小木博明（54）も、同ラジオで「このあ