豊昇龍が中日まで全勝で単独首位を走り、1差で大の里が追うという展開の大相撲秋場所。平幕勢による優勝争いとなった先場所とは違い、2横綱がV争いの中心となる本来の土俵となっている。その両横綱は優勝争いだけでなく、懸賞金でも存在感を見せている。なかでも和製横綱・大の里の看板は大きい。【写真】秋場所に登場した「溜席の着物美人」。薄手の着物になった理由を語る。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も秋場所15日