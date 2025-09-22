夫婦での連絡はお互いのタイミングが合わなさ過ぎて1日程度時間が空いてしまうこともあるかもしれません。それでも一緒に暮らしていればどこかで顔を合わせますし、全くの音信不通になることは少ないかも…。この記事では、夫と2日ほど連絡が取れず、しかも生活費を無断で大幅に減額されたという投稿を紹介します。投稿者は専業主婦ですが、ある日夫と連絡が取れなくなり、夫から振り込まれた生活費も急に半額ほどに減らされ困惑し