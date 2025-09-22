プロ野球・オリックスは22日の公示で佐藤一磨投手を抹消しました。佐藤投手は、育成出身6年目の24歳。前日のソフトバンク戦に先発登板し、5回無失点で今季初白星を手にしていました。今季はいずれも先発で2試合に登板し、1勝0敗、防御率2.00を記録しています。