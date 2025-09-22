◇マイナーリーグ スクラントン2-1バッファロー（日本時間22日、バッファロー＝セーレンフィールド）ヤンキースの傘下3Aスクラントンの前田健太投手が、ブルージェイズ傘下バッファローに先発登板。5回82球を投げ、無失点の好投をみせました。前田投手は、初回からバッファロー打線をわずか7球で3者凡退に打ち取ると、2回まで打者6人、無安打に抑えます。3回には、先頭のジョシュ・カセビッチ選手、マイケル・ステファニック選手の