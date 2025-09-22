21日夜、宮崎県の住宅で30代の女性が知人の男に刃物のようなもので腹などを刺された事件で、警察は現場から逃走していた男の身柄を確保し、間もなく逮捕する方針です。21日夜遅く、宮崎・新富町の住宅で30代の女性が帰宅したところ、家にいた知り合いの30代の男に刃物のようなもので腹部や太ももを刺されました。女性は命に別条はないということです。警察は殺人未遂事件として捜査していましたが、22日午後、現場から逃げたとみら