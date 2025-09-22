急性虫垂炎のため緊急入院したことが公表されていた、ロックバンド「ＤＥＥＮ」のボーカル・池森秀一さんが、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告しました。 【写真を見る】【 ＤＥＥＮ・池森秀一 】急性虫垂炎から「無事に退院」「この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして戻ってきます」池森秀一さんは「急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました。」と