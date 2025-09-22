ＪＲＡは２２日、都内の本部で定例会見を行った。競馬学校の騎手課程第４２期生の退学者や留年者が続出し、来春デビューの新人騎手が０人となることに対して、菊田理事が「非常に残念で申し訳ないと思っています」と謝罪。「７人が令和５年の４月に入学して、結果的に３人が留年、４人が退学ということです。退学、留年はケガ、規定の体重、規則を守れない、学力、体力がついてこられないため卒業の見込みがない、というさまざま