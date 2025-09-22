ビジネスシーンでは様々なシチュエーションがあり、時には想定外の出来事に遭遇することもあるでしょう。漫画家・ろふさんが手がける『働く！くよくよ犬』（KADOKAWA）は、可愛らしい動物たちが現実社会と同じように会社で働く様子が描かれたほのぼのギャグ漫画です。以前X（旧Twitter）に課長代理「イタチ」と一般社員「ネコ」とのエピソード「忘れもの」が投稿されると、9000を超える「いいね」が寄せられています。【漫画】『働