女子マラソン日本記録保持者の天満屋・前田穂南選手がきのう(21日)、ベルリンマラソンに出場。パリ五輪直前に疲労骨折で欠場となって以来のマラソンで、2時間24分36秒で9位でした。MGCの出場権は獲得できませんでしたが、復活への第一歩、次のレースが楽しみです。