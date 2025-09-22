ソフトバンクの育成ルーキー、相原雄太投手（23）が22日、福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。育成の川原田、大泉、加藤、広瀬結の4人に対して計20球を投げて、安打性の当たりは2本。最速は147キロだった。「横ぶれをしないことや球の高さを間違えないことに取り組んできた。それができた」と振り返った。奥村政稔3軍ファーム投手コーチ（33）は「全体的に真っすぐは力があり、変化球も