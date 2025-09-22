9月21日付けの男子世界ランキングが発表された。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化国内男子ツアー「ANAオープン」で今季初優勝、通算8勝目を飾った金谷拓実が184位から41ランクアップの143位に浮上した。プレーオフで惜敗した石川遼は今季2度目のトップ10入り。50ランクアップの321位に順位を上げた。前週の日韓亜3ツアー共催大会を制し、「ヤンドーTPC」でアジア2週連続優勝を果たした比嘉一貴は、155位から126位