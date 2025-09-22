広島刑務所で、服役中の受刑者が刑務官の腹部付近を蹴り、けがをさせたとして２０日、書類送検されました。 ３０代の男性受刑者は先月４日、広島刑務所の男性刑務官（４０代）の腹部付近を左足で蹴って職務を妨害し、全治９日の打撲を負わせた疑いがもたれています。 男性刑務官は、男性受刑者が刑務所の単独室で騒音を立てたため、別の部屋に移動させようとしたところ、蹴られたということです。 刑務所によりますと、男性受刑