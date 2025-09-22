¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥Ã¥­¥óºÇ½ªÆü¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È²Æ¤ò½ª¤ï¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£²»³Ú¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤²Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤òµ­¤·