２０日深夜のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」は、ＭＣの松岡昌宏と博多大吉が仙台でサシ飲みトークした。ＬＩＮＥの返信を巡って、大吉が大荒れ。即座に返信する派の２人が意気投合する中、大吉は「なる早でガンガンガンっていかないと。既読になって返事３時間、返さないやつとか意味わかんない！なにしてんの？」と怒りをにじませた。大共感の松岡が「そういうのに限って大して忙しいやつじゃない」と言