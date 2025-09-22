福岡県警の50歳の巡査部長の男が22日未明、酒を飲んで車を運転したとして逮捕されました。「酒は抜けたと思っていた」と容疑を否認しています。 ■福岡県警・那須重人 首席監察官「本県警察職員がこのような犯罪で逮捕されましたこと、県民の皆様に深くおわび申し上げます。」酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、福岡県警 南警察署の地域1課に所属する巡査部長、飛永裕範容疑者（50）です。 飛永容疑者は22日午前3時50分ご