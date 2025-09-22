ドル円１４８．１０近辺、ユーロドル１．１７４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は148.10近辺、ユーロドルは1.1740近辺で推移している。東京市場では昼にかけてはドル買いが優勢に推移していたが、午後から足元ではその動きを戻してきている。本日これまでのレンジは、ドル円が147.88-148.38、ユーロドルは1.1726-1.1749となっている。米１０年債利回りは４．１４％台から４．１３％を下回ってき