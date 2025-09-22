【これからの見通し】週明けは金融当局者の発言予定が目白押し、先週からのドル高の流れは継続するか 週明けは目立った経済統計発表は予定されていない。トルコ消費者信頼感指数（9月）、香港消費者物価指数（CPI）（8月）、カナダ鉱工業製品価格（8月）、ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（9月）などが予定される程度。いずれもドルなど全体相場への影響は限定的とみられる。 その中で、本日は英米欧などの金