俳優の寺島進が２２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新、群馬・高崎の人気ラーメン店の店主で、元俳優だった小松正一さんの訃報に思いをつづった。同店の公式ＳＮＳで、２０日に「本日中華そばこましょう店主小松正一が旅立ってしまいました。突然すぎて、どう報告すれば良いのか分からずすみません」と報告。続けて小松さんが２０日に６１歳で亡くなったことを伝え、高崎市内で２６日に通夜、２７日に告別式を行う