日本野球機構（NPB）は22日、出場登録・抹消選手を公示。ソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が約5カ月ぶりに1軍復帰した。この日は午前11時30分前に、みずほペイペイドーム入り。日に焼けた顔、ハーフパンツ姿で笑顔で登場し「（状態は）ぼちぼちですね。頑張ります」とだけ話し、関係者との再会に興奮して叫んでいた。柳田は、4月11日のロッテ戦で自打球を右すね付近に受け途中交代。「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」の診断で