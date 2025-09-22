NPB（日本野球機構）は22日の公示を発表。ソフトバンクは柳田悠岐選手を登録し、笹川吉康選手を抹消しました。柳田選手は4月11日のロッテ戦で右膝に自打球を当て「右脛骨骨挫傷」で戦線を離脱。リハビリに時間を要しましたが、8月29日に2軍戦で実戦復帰を果たし、9月19日には外野守備にも復帰しました。2軍戦ではここまで16試合に出場し、40打数9安打、6打点を含む打率.225としています。一方抹消となった笹川選手は、前日21日のオ