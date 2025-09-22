2023年11月、ジャカルタの独立記念塔周辺で開かれた集会で、パレスチナの旗を掲げる人々（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権が来月、イスラエル代表団も参加して東南アジアで初めてインドネシアで開かれる。インドネシアでは2023年に開催予定だったサッカーの国際大会を巡り、イスラエル参加への抗議が相次いだ。混乱を理由に開催権が剥奪された苦い経験があり、今回の世界選手権に絡む対応や国際大会の運営能力が注目さ