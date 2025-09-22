シンガー・ソングライターの古内東子が２４日、新作「ＬｏｎｇＳｔｏｒｙＳｈｏｒｔ」（ソニー）を出す。「今の自然体の自分を表現できた」と話している。（編集委員西田浩）恋愛にまつわる心の震えやうずきを巧みにすくい上げた歌詞を、ジャズやＲ＆Ｂの要素をにじませた洗練されたサウンドに包む。古内ならではの音世界が全編に展開する。「前作は作詞作曲に加え自ら編曲したので、今回は第三者の視点を入れたかった