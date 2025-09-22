東京2025世界陸上では、4連覇となった200ｍと4×100ｍリレーの二冠を果たし、ファンのハートを鷲掴みにしたノア・ライルズ（28、アメリカ）。前回大会三冠（100ｍ・200ｍ・4×100ｍリレー）、パリオリンピック™の100ｍ王者として臨んだアメリカ短距離界のエースが、そのパフォーマンスで連日、国立競技場を震撼させた。世界最速アニメオタクのムーブで観るものを夢中にさせていく。「もっと速く」を求める最速への準備とは。