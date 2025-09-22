日経平均株価が終値の史上最高値を更新しました。【映像】日経平均株価 終値の史上最高値を更新22日の日経平均は幅広い銘柄で値上がりし、上げ幅は一時、700円を超えました。先週末のニューヨーク市場で主要な株価指数がそろって最高値を更新したことに加えて、22日に告示された自民党総裁選をめぐる積極財政や金融緩和の維持への期待感が追い風となりました。終値は先週末より447円高い4万5493円で、18日につけた4万5303