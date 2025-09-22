9月22日、東京都内で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』のティップオフカンファレンスが開催。B1各チームの代表選手が出席した。 開幕10周年の節目を迎えるB1は、10月3日にTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で行われるアルバルク東京vs宇都宮ブレックスの一戦で開幕する。A東京を代表して登壇したテーブス海は、今シーズンの意気込みに「優勝！」と回答。チームとし