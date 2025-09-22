【「#神奈川に住んでるエルフ」書店フェア】 9月23日頃より全国書店にて順次展開 【拡大画像へ】 マイクロマガジン社は、マンガ「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化およびTVアニメ化を記念したフェアを開催する。9月23日頃より全国書店にて順次展開予定となる。 本フェアは、「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化およびTVアニメ化を記念し、対象書店でシリーズを1冊購入