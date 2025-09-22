ベトナム国籍で三条市に住む食品製造業の女（26）が21日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、女は21日午後4時半頃、三条市西大崎の畑で、ゴーヤ2本と大葉１束（時価計400円相当）を盗んだ疑いです。被害関係者の男性が、畑にいる不審な人を発見。野菜を取っていたため、声をかけたところ立ち去ろうとしました。男性は「野菜泥棒が逃げた」と警察に通報した上、追いかけて現行犯逮捕し、警察に引き渡しました。