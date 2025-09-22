2025年7月20日、Kアリーナ横浜にて、にじさんじ所属のVTuber、加賀美ハヤトさん、剣持刀也さん、不破湊さん、甲斐田晴さんの4人ユニット「ROF-MAO」の2ndワンマンライブ「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」が開催。約2万人を賑わす大盛り上がりの公演となった。【写真】「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」の様子Kアリーナ横浜で開催した「ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless」「ROF-MAO」は、グループYoutubeチャンネル登録者数が121万人(2