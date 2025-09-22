キャリアリンクがこの日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を２０５億１５００万円から２１５億円（前年同期比５．１％増）へ、営業利益を１１億５２００万円から１８億２０００万円（同５３．２％増）へ、純利益を７億８９００万円から１２億３０００万円（同５３．８％増）へ上方修正した。 主力の事務系人材サービス事業ＢＰＯ関連事業部門で、各種給付金支給案件やマイナンバー関連案